Рерайтер новостей-работа на постоянной основе

Здравствуйте! Планируется провести выставку на площади 200 квадратных метров. Задача, оформить выставочное пространство, создать результирующий документ для участников выставки. Прошу откликнуться того, кто уже работал с Выставками и имеет опыт по организации, а так же работе с участниками, ...
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предлагаю 2 рерайтерам работу на постоянной основе .
для новостного портала
требуются свежие и интересные новости каждый день
3-6 новостей в день
рерайт 30 руб/500 символов
с добавлением на сайт .
с фоткой,ключь,мете-описанием, 2-3 теги,
движок сайта джоомла ,ничего сложного!!
уникальность не менее 90%
у каждого рерайтера свои часы (4.30часов у каждого) один днем ,другой вечером и
в течении своих часов новости пишется и публикуются
тематики сайта
политика,экономика,происшествие,
наука/хай тек,общество,в мире
оплата недельная в
через вебмоней
18 усд/неделя договариваемся за эту цену ( курс рубля не влияет)
на каждого рерайтера 72усд/месяц
общий бюджет 144 усд/месяц
вкратце я предлагаю прекрасный дополнительный заработок !!!!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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