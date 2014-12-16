Рерайтер новостей-работа на постоянной основе

предлагаю 2 рерайтерам работу на постоянной основе .

для новостного портала

требуются свежие и интересные новости каждый день

3-6 новостей в день

рерайт 30 руб/500 символов

с добавлением на сайт .

с фоткой,ключь,мете-описанием, 2-3 теги,

движок сайта джоомла ,ничего сложного!!

уникальность не менее 90%

у каждого рерайтера свои часы (4.30часов у каждого) один днем ,другой вечером и

в течении своих часов новости пишется и публикуются

тематики сайта

политика,экономика,происшествие,

наука/хай тек,общество,в мире

оплата недельная в

через вебмоней

18 усд/неделя договариваемся за эту цену ( курс рубля не влияет)

на каждого рерайтера 72усд/месяц

общий бюджет 144 усд/месяц

вкратце я предлагаю прекрасный дополнительный заработок !!!!