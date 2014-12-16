Рерайтер новостей-работа на постоянной основе

$72
КопирайтингЗавершен10 заявок427 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

предлагаю 2 рерайтерам работу на постоянной основе .

для новостного портала

требуются свежие и интересные новости каждый день

3-6 новостей в день

рерайт 30 руб/500 символов

с добавлением на сайт .

с фоткой,ключь,мете-описанием, 2-3 теги,

движок сайта джоомла ,ничего сложного!!

уникальность не менее 90%

у каждого рерайтера свои часы (4.30часов у каждого) один днем ,другой вечером и

в течении своих часов новости пишется и публикуются

тематики сайта

политика,экономика,происшествие,

наука/хай тек,общество,в мире

оплата недельная в

через вебмоней

18 усд/неделя договариваемся за эту цену ( курс рубля не влияет)

на каждого рерайтера 72усд/месяц

общий бюджет 144 усд/месяц

вкратце я предлагаю прекрасный дополнительный заработок !!!!

9 лет назад
polh289
34 годаБельгия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
87stal
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$72
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую как ответственного, внимательного, вежливого и обязательного заказчика. Оплата работы всегда вовремя, постановка задачи четкая и простая. Работала на сайте заказчика около 2 месяцев и ни одного раза у нас не возникло недоразумений.
maximklimoff
39 летАргентина
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$72
30 дней
Благодарю Максима за труд и доверия! прекрасно поработал месяца два на моем новостном портале, после я остановил проект. написал мне на сайт огромное количество новостей. Все всегда аккуратно, грамотно и согласно требованиям,По необходимости быстро корректировал все доработки и требования приятен в общении-приятно работать Остался доволен качеством исполнения работы. Рекомендую на длительное сотрудничество !
Сотруднчество с Ахмедом оставило только положительные впечатления. Грамотная постановка задачи, человеческий подход и своевременная оплата - всё, что нужно фрилансеру :) Надеюсь, будут еще совместные проекты, над которыми поработаем вместе.
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