нужно сделать er-диаграмму о агенстве недвижимосте на базе oracle academy database design ,не успеваю сформировать её правильно ,описать и начертить . базовая диаграмма сущности (entities) и названия связей(relations) писать на англиском языке , точные сущности (entities) дам ...
- $50Системное администрированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Редактировать шаблон материалов к2 категорий: чтоб в страниц-категориях блочный вывод статьей был так слева изображение справа заголовок, инфо текст модуль входа/регистрации: на сайте нужно починить вход на сайт -выдает ошибку (возможно починить легче простого) потому и и ...Завершен9 лет назад
- $90
для новостного портала требуется опытный программист- дизайнер который прекрасно знаком с джомлой и его компонентом к2 вот все задания : 1.главное задание: Редактировать шаблон материалов к2 категорий : чтоб в страниц-категориях блочный вывод статьей был так слева ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $72
предлагаю 2 рерайтерам работу на постоянной основе . для новостного портала требуются свежие и интересные новости каждый день 3-6 новостей в день рерайт 30 руб/500 символов с добавлением на сайт . с фоткой,ключь,мете-описанием, 2-3 теги, движок сайта джоомла ,ничего сложного!! уникальность не менее ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $12
интернет-магазин движок ocstore некоторые проблемы с установкой на новый хостинг сайт надо починитьИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
рерайт/копирайт новостей рерайт/копирайт текстов для новостного портала я плачу рерайт 80 руб за тысяча символов плюс оптимизация и размещение статьей копирайт:110 руб за тысяча символов плюс оптимизация и размещение статьей . 1.оптимизация(вставка ключей+картинки+мета теги+) нужны 10-20 новостей в неделюКопирайтинг30 заявокЗакрыт9 лет назад
Полноценное продвижение и монетизация новостного сайта http://newsfirst.ru/ сперва требуется полный аудит,технический анализ, и после оптимизировать и консультации : стратегии сайта -поэтапное продвижение и планирование бюджета; Новичкам просьба не беспокоит,требуется опытный исполнитель который умеет дать ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $120
требуеться опытный исполнитель по цмс дле и в вестке и програмираванию на дле от вас требуется : 1.сайт первый даработка шаблона ДЛЕ от sanderart студио. нужно загрузит демо контент(новости,видео) и загрузить на хостинг . 2.сайт второй обновить движок. мелкие правки и доработки ...Завершен9 лет назад
- $50
Редактирование шаблона:футер, дизайн блоков. доработка css модулей,улучшит цветовой фон сайта, цвета размеры шрифтов исправить,все правильное настроить и еще много по мере согласования. подробности в личке Сумма оплаты по отдельным задачам, суммы на отдельные и доп. части согласовываются.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Редактирование дизайнa блоков потом второстепенные задачи и многие доработки и правки до плот мелочей подробности в личке Сумма оплаты по отдельным задачам, суммы на отдельные и доп. части согласовываются.Завершен9 лет назад
файлы сайта были заражены вредоносными кодами,перезалил сайт переустановил все на хостинге и у меня вот эта ошибка : MySQL error in file: /engine/classes/mysqli.class.php at line 52 Error Number: 1...The Error returned was:.....Access denied for user в инете ...Завершен9 лет назад
здраствуйте помогите устранить проблему с плагинами не могу больше активировать плагины,выдает ошибку:Плагин не был активирован, потому что он вызвал фатальную ошибкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
здравствуйте требуеться помощь в дороботке шаблона на joomle 2.5 первое и самое главное нужно изменить вид оформления блоге категории со стандартного на новый :пр.фото слева ,загаловок текст,инфо справа. потом второстепенные задачи и до ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад