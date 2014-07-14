polh289

Ахмед Саитов polh289

 
34 годаБельгия/Антверпен
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • ER-диаграмма на базе oracle academy databas о агенстве недвижимосте

    $50

    нужно сделать er-диаграмму о агенстве недвижимосте на базе oracle academy database design ,не успеваю сформировать её  правильно ,описать и начертить  . базовая диаграмма    сущности (entities) и названия связей(relations) писать  на англиском языке , точные  сущности (entities) дам ...

    Oracle
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редактировать шаблон материалов к2

    $60

    Редактировать шаблон материалов к2 категорий: чтоб в страниц-категориях блочный вывод статьей был так слева изображение справа заголовок, инфо текст модуль входа/регистрации: на сайте нужно починить вход на сайт -выдает ошибку (возможно починить легче простого) потому и и ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редактировать шаблон материалов джумла-к2 и другие задания

    $90

    для новостного портала требуется опытный программист- дизайнер который прекрасно знаком с джомлой и его компонентом к2 вот все задания : 1.главное задание: Редактировать шаблон материалов к2 категорий : чтоб в страниц-категориях блочный вывод статьей был так слева ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер новостей-работа на постоянной основе

    $72

    предлагаю 2 рерайтерам работу на постоянной основе . для новостного портала требуются свежие и интересные новости каждый день 3-6 новостей в день рерайт 30 руб/500 символов с добавлением на сайт . с фоткой,ключь,мете-описанием, 2-3 теги, движок сайта джоомла ,ничего сложного!! уникальность не менее ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт/копирайт новостей

    рерайт/копирайт новостей рерайт/копирайт текстов для новостного портала я плачу рерайт 80 руб за тысяча символов плюс оптимизация и размещение статьей копирайт:110 руб за тысяча символов плюс оптимизация и размещение статьей . 1.оптимизация(вставка ключей+картинки+мета теги+) нужны 10-20 новостей в неделю

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Полноценное продвижение новостного сайта

    Полноценное продвижение и монетизация новостного сайта http://newsfirst.ru/ сперва требуется полный аудит,технический анализ, и после оптимизировать и консультации : стратегии сайта -поэтапное продвижение и планирование бюджета; Новичкам просьба не беспокоит,требуется опытный исполнитель который умеет дать ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка трех сайтов на DataLife Engine

    $120

    требуеться опытный исполнитель по цмс дле и в вестке и програмираванию на дле от вас требуется : 1.сайт первый даработка шаблона ДЛЕ от sanderart студио. нужно загрузит демо контент(новости,видео) и загрузить на хостинг . 2.сайт второй обновить движок. мелкие правки и доработки ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редактирование дизайна нов. портала на joomlа 2.5

    $50

    Редактирование шаблона:футер, дизайн блоков. доработка css модулей,улучшит цветовой фон сайта, цвета размеры шрифтов исправить,все правильное настроить и еще много по мере согласования. подробности в личке Сумма оплаты по отдельным задачам, суммы на отдельные и доп. части согласовываются.

    CSS
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактирование шаблона на DataLife Engine

    $50

    Редактирование дизайнa блоков потом второстепенные задачи и многие доработки и правки до плот мелочей подробности в личке Сумма оплаты по отдельным задачам, суммы на отдельные и доп. части согласовываются.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется починить сайт на Datalife engine

    файлы сайта были заражены вредоносными кодами,перезалил сайт переустановил все на хостинге и у меня вот эта ошибка : MySQL error in file: /engine/classes/mysqli.class.php at line 52 Error Number: 1...The Error returned was:.....Access denied for user в инете ...

    MySQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка дизайна шаблона,модулей.... на joomle

    $100

    здравствуйте требуеться помощь в дороботке шаблона на joomle 2.5 первое и самое главное нужно изменить вид оформления блоге категории со стандартного на новый :пр.фото слева ,загаловок текст,инфо справа. потом второстепенные задачи и до ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
maximklimoff
39 летАргентина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$72
10 баллов
9 лет назад
Рерайтер новостей-работа на постоянной основе
Сотруднчество с Ахмедом оставило только положительные впечатления. Грамотная постановка задачи, человеческий подход и своевременная оплата - всё, что нужно фрилансеру :) Надеюсь, будут еще совместные проекты, над которыми поработаем вместе.
Благодарю Максима за труд и доверия! прекрасно поработал месяца два на моем новостном портале, после я остановил проект. написал мне на сайт огромное количество новостей. Все всегда аккуратно, грамотно и согласно требованиям,По необходимости быстро корректировал все доработки и требования приятен в общении-приятно работать Остался доволен качеством исполнения работы. Рекомендую на длительное сотрудничество !
Ответный отзыв
87stal
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$72
10 баллов
9 лет назад
Рерайтер новостей-работа на постоянной основе
Рекомендую как ответственного, внимательного, вежливого и обязательного заказчика. Оплата работы всегда вовремя, постановка задачи четкая и простая. Работала на сайте заказчика около 2 месяцев и ни одного раза у нас не возникло недоразумений.
Благодарю Екатерину за труд и доверия ! прекрасно поработала месяца два на моем новостном портале, после я остановил проект. написала мне на сайт огромное количество новостей. Все всегда аккуратно, грамотно и согласно требованиям.По необходимости быстро корректировала все доработки и требования приятна в общении-приятно работать Остался доволен качеством исполнения работы. Рекомендую на длительное сотрудничество !
Ответный отзыв
web-boom
Михаил 
42 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Редактировать шаблон материалов к2
Приятно сотрудничать с хорошими людьми. Четкое задание, оплата без задержек. Только положительные эмоции. Однозначно рекомендую!!!
Все качественно выполнено+ помощь в выявленных недостатках,много узнал о возможностях и ограничениях моего движка-шаблона . Исполнитель знает своё дело, спокойный, отзывчивый, учитывает пожелания клиента. Сотрудничество оставило только положительные эмоции,приятно работать с такими людьми.Рекомендую!
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Доработка трех сайтов на DataLife Engine
Хорошо поработали,оплата в срок,и подробное понятное задание.Рекомендую!
прекрасно поработали,рекомендую
Ответный отзыв
RivaTY
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Доработка дизайна шаблона,модулей.... на joomle
Отличный заказчик, оплата в срок
Отличный специалист,которому можно доверять, все моменты, которые нужны были выполнял и дорабатывал в кратчайшие сроки,сделано даже больше чем было необходимо. Всем рекомендую!
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