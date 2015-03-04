Качественная Html верстка, строгое соблюдение сроков!
Html Css верстка макетов
Интеграция дизайна Joomla, WordPress
* Уникальный JavaScript не пишу, использую готовые скрипты
Отзывы заказчиков
$41
2 балла
10 лет назад
Joomla
Взял предоплату, работы не выполнил. На сообщения не отвечает!
$30
2 балла
10 лет назад
Человек мошенник, деньги перечислил ему 7 марта в 14:58 Сегодня уже 30 марта, человек молчит, деньги не возвращает, на сообщения не отвечает. Верстка естественно не сделана. Сначала он обещал вернуть деньги 17 марта, но прошло уже 13 дней и ничего нет. Вор, обманщик, лжец.
$15
10 баллов
10 лет назад
HTML
Профессиональный работник. Без лишних разговоров и в срок. Работа выполнена идеально.
Ответный отзыв
Позитивное сотрудничество. Человек своего слова. Рекомендую.
$10
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Быстро. Профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Оплата вовремя. Рекомендую.
$15
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Качественная работа, выполнена в срок!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Системы управления (CMS)
11 отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#132
HTML-верстка
7 отзывов(-2)
$3/час
от $10от 1 дня
#704