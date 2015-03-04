web-boom

Михаил web-boom

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественная Html верстка, строгое соблюдение сроков!

Html Css верстка макетов

Интеграция дизайна Joomla, WordPress

* Уникальный JavaScript не пишу, использую готовые скрипты

Отзывы заказчиков

goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$41
2 балла
10 лет назад
Версия сайта для мобильных устройств Joomla
Joomla
Взял предоплату, работы не выполнил. На сообщения не отвечает!
spec_1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
2 балла
10 лет назад
Оптимизировать сайт для мобильных устройств
Человек мошенник, деньги перечислил ему 7 марта в 14:58 Сегодня уже 30 марта, человек молчит, деньги не возвращает, на сообщения не отвечает. Верстка естественно не сделана. Сначала он обещал вернуть деньги 17 марта, но прошло уже 13 дней и ничего нет. Вор, обманщик, лжец.
G-Jerom
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Шаблон html-письма
HTML
Профессиональный работник. Без лишних разговоров и в срок. Работа выполнена идеально.
Позитивное сотрудничество. Человек своего слова. Рекомендую.
Ответный отзыв
Verakoroleva
Вера 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
"Починить" меню сайта
Joomla
Быстро. Профессионально. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Вставить красивую таблицу на страницу WP
WordPress
Качественная работа, выполнена в срок!
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Системы управления (CMS)
11 отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#132
HTML-верстка
7 отзывов(-2)
$3/час
от $10от 1 дня
#704