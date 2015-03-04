Человек мошенник, деньги перечислил ему 7 марта в 14:58 Сегодня уже 30 марта, человек молчит, деньги не возвращает, на сообщения не отвечает. Верстка естественно не сделана. Сначала он обещал вернуть деньги 17 марта, но прошло уже 13 дней и ничего нет. Вор, обманщик, лжец.