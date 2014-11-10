Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн буклета Гофротара373 просмотра
- Дизайн буклета коттеджного посёлка438 просмотров
- Дизайн буклета Rovaniemi346 просмотров
- Дизайн каталога кондитерских изделий3444 просмотра
- Дизайн буклета строительной компании Овация308 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая задача, спокойная работа.
Верстка полиграфии
нет отзывов
$13/час
от $33от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$13/час
от $33от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$33/час
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$33/час
от 1 дня
нет рейтинга