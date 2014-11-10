Verakoroleva

Вера Verakoroleva

 
42 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ответственность и опыт.

Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создать дизайн брошюры
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
Отличный заказчик. Четкая задача, спокойная работа.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
нет отзывов
$13/час
от $33от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$13/час
от $33от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$33/час
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$33/час
от 1 дня
нет рейтинга