Разработать проект благоустройства территории

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки492 просмотра
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Нужно разработать рабочую документацию. Тз вложением. Сроки сжатые. Топосъемка и работы в слоях уже есть в dvg. Объемы тоже есть, пришлю исполнителю. Нужно только от рисовать пироги, оформить. Жду Ваших предложений по цене. Валки деревьев не будет, но будет забор из металлических прутов высотой 2 м.

3 года назад
Verakoroleva
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад