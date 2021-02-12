Разработать проект благоустройства территории

Нужны Схематические чертежи мебели по визуалу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать рабочую документацию. Тз вложением. Сроки сжатые. Топосъемка и работы в слоях уже есть в dvg. Объемы тоже есть, пришлю исполнителю. Нужно только от рисовать пироги, оформить. Жду Ваших предложений по цене. Валки деревьев не будет, но будет забор из металлических прутов высотой 2 м.
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