Нужны Схематические чертежи мебели по визуалу
Журнал сварочных работ, журнал по монтажу строительных конструкций
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Нужно сделать журнал по монтажу строительных конструкций с указанием сварочных швов
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