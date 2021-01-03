Ищу конструктора для расчета котлована из шпунтовых ограждений

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка433 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Ищу конструктора для расчета котлована из шпунтовых ограждений. Исходники в rvt.

Прикрепляю ссылку, это пример того что должно получится.

Важно не только правильность расчета, но и презентабельность для заказчика.

https://www.youtube.com/watch?v=JOjvzClBM-8&feature=youtu.be

Желательно в робот стракчер, но могут быть и другие программы.

Оплата обсуждается.

Похожих проектов много!

Кто может выполнить - пишите, вышлю тз.

3 года назад
guest_1612089022383
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Проект установки ограждения на части МКД, пример прикрепляю

    $40

    Требуется нарисовать проект установки ограждения на части МКД, для согласования в администрации. Пример прикрепляю. Цену предлагайте, желательно с опытом. Выберу по наличию отзывов / стоимости.

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Инженер-конструктор / конструктор

    [b]Задачи:[/b] 1) Создать 3D модель несложной конструкции по готовому эскизу в удобной для вас машиностроительной/строительной CAD системе с деталировкой (AutoCAD, КОМПАС, Solidworks, Inventor) 2) Оформить чертежи по выполняемой модели [b]Требования:[/b] 1) Техническая грамотность 2) Умение работать в CAD системе 3) ...

    Чертежи и Схемы47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить Бизнес План по производству модульных конструкций

    Требуется специалист по разработке бизнес плана. Полноценного или частичного. Частичного - разработку рабочих чертежей модулей различных архитектурных форм, чертежи по сборки. Полное описание материалов с указанием себестоимости.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Чертёж стола

    Добрый день Есть фото и видео стола из ДСП К сожалению сама модель от производителя собрана крайне не качественно Поэтому необходим чертёж данного стола, который можно было бы передать на производство мебели под заказ В идеале - сразу сделать ...

    Чертежи и Схемы15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно проставить допуски на чертежах согласно описанию

    На рабочем чертеже каждой детали цепной размер (то есть тот, который определяет её положение в узле) должен быть указан с допусками. Общие допуски ставятся по ГОСТ 30893.2 – 2002. Весь проект я скину через гугл ...

    Чертежи и Схемы9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать чертежи наклеек

    Нужно сделать чертежи 42 файлов. Файлы  исходники отправлю вам, пример во вложении, с чего нужно чертить. Файлы должны быть в формате  .dxf .dwg .pdf - редактируемы и с чертежными рамками... все чертежи согласно ГОСТ нормально открываемы и ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Выполнить рабочий проект АР и КР частного дома

    $600

    Необходимо выполнить рабочий проект (части АР и КР) двухэтажного дома с техническим подвальным этажом и входным крыльцом. Описание дома: [list][*]Размеры плит перекрытий этажей (монолитные): 8*8 м каждая.[*]Стены: кирпич 250 мм + ППС 200 мм + мокрый фасад ...

    Чертежи и Схемы9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сварочный формуляр в формате DWG

    Необходимо на схеме изготовления металлоконструкций указать расположение сварочных стыков: 1 опора, 1 кронштейн, 1 балка. Спецификации на металл к каждой металлоконструкции прилагаются.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад