Добрый день!

Ищу конструктора для расчета котлована из шпунтовых ограждений. Исходники в rvt.

Прикрепляю ссылку, это пример того что должно получится.

Важно не только правильность расчета, но и презентабельность для заказчика.

https://www.youtube.com/watch?v=JOjvzClBM-8&feature=youtu.be

Желательно в робот стракчер, но могут быть и другие программы.

Оплата обсуждается.

Похожих проектов много!

Кто может выполнить - пишите, вышлю тз.