Инженер-конструктор / конструктор

Требуется нарисовать проект установки ограждения на части МКД, для согласования в администрации. Пример прикрепляю. Цену предлагайте, желательно с опытом. Выберу по наличию отзывов / стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
1) Создать 3D модель несложной конструкции по готовому эскизу в удобной для вас машиностроительной/строительной CAD системе с деталировкой (AutoCAD, КОМПАС, Solidworks, Inventor)
2) Оформить чертежи по выполняемой модели
Требования:
1) Техническая грамотность
2) Умение работать в CAD системе
3) Наличие проекционного мышления
Пожелания:
1) Опыт работы конструктором
2) Инженерное образование
Порядок работы:
Я скидываю эскиз модели (задание) и примеры выполненных работ
Вы рисуете в CAD системе 3D модель и сохраняете в формате .step
Оформляете чертежи
В процессе работы можете задавать вопросы, если чего-то не знаете, расскажу
После оформления чертежей вы скидываете их, я проверяю на наличие ошибок и если таковые имеются, отправляю обратно на доработку
В случае их отсутствия происходит оплата за каждое изделие в отдельности
Оплата:
20$
Пример модели и чертежей
+СПЕЦИФИКАЦИЯ
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