Инженер-конструктор / конструктор

Задачи:

1) Создать 3D модель несложной конструкции по готовому эскизу в удобной для вас машиностроительной/строительной CAD системе с деталировкой (AutoCAD, КОМПАС, Solidworks, Inventor)

2) Оформить чертежи по выполняемой модели

Требования:

1) Техническая грамотность

2) Умение работать в CAD системе

3) Наличие проекционного мышления

Пожелания:

1) Опыт работы конструктором

2) Инженерное образование

Порядок работы:

Я скидываю эскиз модели (задание) и примеры выполненных работ

Вы рисуете в CAD системе 3D модель и сохраняете в формате .step

Оформляете чертежи

В процессе работы можете задавать вопросы, если чего-то не знаете, расскажу

После оформления чертежей вы скидываете их, я проверяю на наличие ошибок и если таковые имеются, отправляю обратно на доработку

В случае их отсутствия происходит оплата за каждое изделие в отдельности

Оплата:

20$

Пример модели и чертежей

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