Добрый день Есть фото и видео стола из ДСП К сожалению сама модель от производителя собрана крайне не качественно Поэтому необходим чертёж данного стола, который можно было бы передать на производство мебели под заказ В идеале - сразу сделать ...
Составить Бизнес План по производству модульных конструкций
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