Составить Бизнес План по производству модульных конструкций

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка554 просмотра
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Требуется специалист по разработке бизнес плана.

Полноценного или частичного.

Частичного - разработку рабочих чертежей модулей различных архитектурных форм, чертежи по сборки. Полное описание материалов с указанием себестоимости.

3 года назад
StrivingS
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад