Нужно проставить допуски на чертежах согласно описанию

Нужно сделать чертежи 42 файлов. Файлы исходники отправлю вам, пример во вложении, с чего нужно чертить. Файлы должны быть в формате .dxf .dwg .pdf - редактируемы и с чертежными рамками... все чертежи согласно ГОСТ нормально открываемы и ...
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На рабочем чертеже каждой детали цепной размер (то есть тот, который определяет её положение в узле) должен быть указан с допусками. Общие допуски ставятся по ГОСТ 30893.2 – 2002. Весь проект я скину через гугл диск. Все выполнено с помощью T-flex CAD
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