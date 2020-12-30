Нужно проставить допуски на чертежах согласно описанию

Чертежи и СхемыЗакрыт9 заявок748 просмотров
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На рабочем чертеже каждой детали цепной размер (то есть тот, который определяет её положение в узле) должен быть указан с допусками. Общие допуски ставятся по ГОСТ 30893.2 – 2002. Весь проект я скину через гугл диск. Все выполнено с помощью T-flex CAD

3 года назад
guest_16085608874613
3 года в сервисе
Был
3 года назад