Чертёж стола

Чертежи и СхемыЗакрыт15 заявок909 просмотров
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Добрый день

Есть фото и видео стола из ДСП

К сожалению сама модель от производителя собрана крайне не качественно

Поэтому необходим чертёж данного стола, который можно было бы передать на производство мебели под заказ

В идеале - сразу сделать подбор подходящей фурнитуры 

фото и информацию предоставлю

Пишите, у кого был подобный опыт разработки чертежа мебели и ориентир по стоимости

3 года назад
mylogin123
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад