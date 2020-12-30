Чертёж стола

Добрый день

Есть фото и видео стола из ДСП

К сожалению сама модель от производителя собрана крайне не качественно

Поэтому необходим чертёж данного стола, который можно было бы передать на производство мебели под заказ

В идеале - сразу сделать подбор подходящей фурнитуры

фото и информацию предоставлю

Пишите, у кого был подобный опыт разработки чертежа мебели и ориентир по стоимости