Чертёж стола

На рабочем чертеже каждой детали цепной размер (то есть тот, который определяет её положение в узле) должен быть указан с допусками. Общие допуски ставятся по ГОСТ 30893.2 – 2002. Весь проект я скину через гугл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Есть фото и видео стола из ДСП
К сожалению сама модель от производителя собрана крайне не качественно
Поэтому необходим чертёж данного стола, который можно было бы передать на производство мебели под заказ
В идеале - сразу сделать подбор подходящей фурнитуры
фото и информацию предоставлю
Пишите, у кого был подобный опыт разработки чертежа мебели и ориентир по стоимости
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