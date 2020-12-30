Проект установки ограждения на части МКД, пример прикрепляю

$40
Чертежи и СхемыЗакрыт5 заявок1256 просмотров
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Требуется нарисовать проект установки ограждения на части МКД, для согласования в администрации. Пример прикрепляю.

Цену предлагайте, желательно с опытом.

Выберу по наличию отзывов / стоимости.

3 года назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад