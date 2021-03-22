allseo

Алексей allseo

 
37 летТаиланд/Бангкок
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Оплату предпочитаю производить в рублях, в WM.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$61
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Vorotilenko87
Сергій 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$12
10 баллов
год назад
Нужен чертеж многоквартирного дома с 4х сторон
Четкая постановка задачи. Оплата по факту выполнения работы. Заказчиком доволен.
Все на высшем уровне, рекомендую
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$30
10 баллов
2 года назад
Ускорить сайт Wordpress и Woocommerce в зеленую зону гугл
Все хорошо, рекомендую.
Все отлично
Ответный отзыв
Formart
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$5
10 баллов
3 года назад
На схеме земельного участка добавить парковочные зоны работы на 10 мин
Все четко и понятно! всем рекомендую
Все отлично
Ответный отзыв
Redlefsen
Дмитрий 
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
3 года назад
Перерисовать и дополнить схему земельных участков
Честный заказчик. Максимально понятно подавал правки. Приятно работать.
Выполнил моментально, рекоммендую
Ответный отзыв
pikveka
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$27
9 баллов
3 года назад
Дизайн современной беседки в эко стиле
Хороший заказчик.
все отлично
Ответный отзыв