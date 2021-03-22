задача - есть схема состоящая из нескольких земельных участков, ее нужно перерисовать и дополнить. Дополнить в виде линий - обозначающих забор и зеленые насаждения. Сделать в срок до 7 дней. Как все выглядит сейчас - скину потенциальным исполнителям ...