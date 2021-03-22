Перенести около 15 сайтов (пользователей) с одного VPS на другой. Старая панель ISP Lite 5 Новая FastPanel Чтобы все в итоге работало
- Системное администрирование10 заявокЗакрытгод назад
плагин WP ALL IMPORT, раньше хоть как то работал, но сейчас импорт продуктов Woocommercе делает буквально по несколько шт в час. Нужно провести настройку.Системное администрированиенет заявокЗакрытгод назад
- $5
Т.е. необходимо 4 картинки, в хорошем качестве со всех сторон. 21 этаж и 2 цокольных этажа. Пример прикрепляю. Фотографии дома будут предоставлены исполнителю.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершенгод назад
- $100
Задача - составить Эксель файл с товарами по шаблону. Всего 666 товаров. Схема работы такая: Заполняем необходимые поля - название, описание, бренд, цена, страна производства, состав, комплектация, вес. У каждого поля есть ограничение по количеству символов, описание должно ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Сайт загружается около 4 сек. Нужно оптимизировать работу скриптов. Сам сервер отвечает быстро. Wordpress и Woocommerce, 19 тыс товаров. При выполнении работ составить подробный отчет, что конкретно было выполнено. Исполнителя выбираем по наличию ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Сайт загружается около 4 сек. Нужно оптимизировать работу скриптов. Сам сервер отвечает быстро. Wordpress и Woocommerce, 19 тыс товаров. При выполнении работ составить подробный отчет, что конкретно было выполнено. Исполнителя выбираем по наличию портфолио отзывов и наименьшей ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
- $130
Нужен концептуальный стильный проект, включающий зону отдыха, спортивную и детскую зоны, зону озеленения. Будет выполняться на месте существующей детской площадки. Фотографии и схемы будут предоставлены. Оборудование для детской и спортивной площадки должно быть подобрано. ...Ландшафтный дизайн6 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Нужно обновить MariaDB на CentOS 7 "requires MariaDB 10.0.0 or higher and as a result has been deactivated. Please contact your host to upgrade MariaDB before activating"Системное администрирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Задача следующая. Есть логотип - прикрепляю - нужно его подогнать под следующие размеры. 1) Основной размер логотипа: 180px x 45px 2) Инвертированный логотип в том же размере (белый на черном фоне) 3) Инвертированный логотип (Retina) (белый на черном ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Нужен концептуальный стильный проект, включающий зону отдыха, спортивную и детскую зоны, зону озеленения. Будет выполняться на месте существующей детской площадки. Фотографии и схемы будут предоставлены. Оборудование для детской и спортивной площадки должно быть подобрано. Все поставщики ...Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Собственно есть существующая детская и спорт площадка. Планируется все снести и сделать с нуля. Нужен проект, включающий полную концепцию, включающий детскую площадку, спортивную площадку - комплексное решение 2 в 1, зону отдыха, элементы освещения и ...Архитектура зданий14 заявокЗакрыт2 года назад
- $35
Собственно задача - сделать проект оформления с подбором вариантов (покраска, плитка и т.п.). Нужно 2-3 варианта. На выходе - нарисовать лестницу с предложенным вариантом оформления и сделать все расчеты для закупки материалов. Закупка материалов: РоссияИнтерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Планируется в доме создать 2 небольшие зоны хранения - велопарковки в современном стиле: 1) Там где ролл ставня - планируется убрать ставню и организовать единое пространство, также необходимо продумать вариант крыши. В этой зоне планируется также ...Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $6
Земельный участок. На нем разметить парковочные и зоны отдыха в виде линий. Всю информацию предоставлю. Сделать сегодня. + предоставить исходники если работа делается в фотошопеИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача - спроектировать удобную дорожку из тротуарной плитки вместо бетона который сейчас. Необходимые размеры будут предоставлены. Нужна визуализация. Возле самой стенки - будут растения - "зеленая стена". Внешний вид прикрепляю. Выберем исполнителя с отзывами с наименьшим ценовым ...Ландшафтный дизайн4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $14
задача - есть схема состоящая из нескольких земельных участков, ее нужно перерисовать и дополнить. Дополнить в виде линий - обозначающих забор и зеленые насаждения. Сделать в срок до 7 дней. Как все выглядит сейчас - скину потенциальным исполнителям ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Требуется нарисовать проект установки ограждения на части МКД, для согласования в администрации. Пример прикрепляю.Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется нарисовать проект установки ограждения на части МКД, для согласования в администрации. Пример прикрепляю. Цену предлагайте, желательно с опытом. Выберу по наличию отзывов / стоимости.Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Есть стена. Сейчас она затянута баннером. Общий вид стены прикрепляю (сделаю фото дополнительно когда машин не будет). Будут установлены ящики, подвесные, вот такого формата, но белого цвета: https://www.livemaster.ru/item/33002188-dacha-i-sad-bolshoj-yaschik-dlya-tsvetov По сути в один ряд. Из них - будет расти ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
CentOS 7 + панель ISPmanager 5 На домене появился вирус, нужно его обезвредить 95.183.хх- - [05/Dec/2020:08:54:49 +0100] "GET /wp-login.php HTTP/1.1" ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад