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Изготовление чертежей и схем в программе Autocad по вашим материалам (стоительство, архитектура, технология строительного производства и не только), перевод из бумажного варианта, сканированных чертежей, фотографий, эскизов, отсканированного материала в компьютерный вариант, также чертежи и схемы к дипломным и курсовым работам.

Изготовление чертежей любого формата вручную, детали в 3-D проекции, Курсовые работы по направлению архитектуры и сроительства.

Изготовление планов с размерами и мебелью, фасадов, разрезов, объемное проектирование домов в Arhicad.

Работу выполню качественно и быстро.

Цены - по договоренности, в зависимости от сложности и формата чертежа.