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Изготовление чертежей и схем в программе Autocad по вашим материалам (стоительство, архитектура, технология строительного производства и не только), перевод из бумажного варианта, сканированных чертежей, фотографий, эскизов, отсканированного материала в компьютерный вариант, также чертежи и схемы к дипломным и курсовым работам.
Изготовление чертежей любого формата вручную, детали в 3-D проекции, Курсовые работы по направлению архитектуры и сроительства.
Изготовление планов с размерами и мебелью, фасадов, разрезов, объемное проектирование домов в Arhicad.
Работу выполню качественно и быстро.
Цены - по договоренности, в зависимости от сложности и формата чертежа.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Рабочий проект беседки с 3-D визуализацией14 просмотров
- Эскизы фасадов здания в автокаде по картинкам52 просмотра
- Подсчет материалов для металической лестницы39 просмотров
- Создание схем для подсчета объема работ36 просмотров
- Процесс выполнения работ по даным заказчиков33 просмотра
- Процесс выполнения работ по даным заказчиков24 просмотра
Отзывы заказчиков
$85
10 баллов
10 месяцев назад
Спасибо за быстрый проект.
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Своевременное четкое предоставление задания, своевременная и полная оплата за выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
$12
10 баллов
год назад
Все на высшем уровне, рекомендую
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Оплата по факту выполнения работы. Заказчиком доволен.