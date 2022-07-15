Vorotilenko87

Сергій Vorotilenko87

 
36 летУкраина/Кропивницкий
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Чертежи и схемы, 3-D - изготовление,оцифровка в AutoCad, PDF, ручное изготовление,курсовые - архитектура, технология строительного производства и др.

Изготовление чертежей и схем в программе Autocad по вашим материалам (стоительство, архитектура, технология строительного производства и не только), перевод из бумажного варианта, сканированных чертежей, фотографий, эскизов, отсканированного материала в компьютерный вариант, также чертежи и схемы к дипломным и курсовым работам.

Изготовление чертежей любого формата вручную, детали в 3-D проекции, Курсовые работы по направлению архитектуры и сроительства.

Изготовление планов с размерами и мебелью, фасадов, разрезов, объемное проектирование домов в Arhicad.

Работу выполню качественно и быстро.

Цены - по договоренности, в зависимости от сложности и формата чертежа.

AutoCAD
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
WoodCity
41 годЛитва
год в сервисе
Была
14 дней назад
$85
10 баллов
10 месяцев назад
Проект дома
Спасибо за быстрый проект.
Приятный заказчик. Своевременное четкое предоставление задания, своевременная и полная оплата за выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
год назад
Нужен чертеж многоквартирного дома с 4х сторон
Все на высшем уровне, рекомендую
Четкая постановка задачи. Оплата по факту выполнения работы. Заказчиком доволен.
Ответный отзыв