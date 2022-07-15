Необходимо подготовить отчет по инвентаризации трех источников выбросов, включая обоснования. Используйте предыдущие отчеты для анализа и оформления документации.
Нужен чертеж многоквартирного дома с 4х сторон
Т.е. необходимо 4 картинки, в хорошем качестве со всех сторон. 21 этаж и 2 цокольных этажа.
Пример прикрепляю.
Фотографии дома будут предоставлены исполнителю.
Выбранный исполнитель
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