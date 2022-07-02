Нужен чертеж изделия в Автокад или Компас

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Закрыт40 заявок1146 просмотров

По картинке и размерам нужен чертеж изделия в Автокад или Компас

AutoCAD
3 года назад
Alexeykl
Алексей 
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