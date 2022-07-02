CorelDraw макет, лазерная резка дерева

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен1 заявка460 просмотров
  • Переделать радиус макета с 37 градусов на 35. Робота срочная, нужно сделать до 01.07 10:00 Буду очень благодарен
CorelDRAW
3 года назад
guest_16566193509443
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zidalex
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Приятный человек, быстро сделал мой заказ.
Гарний клієнт, можу зарекомендувати вам

Заявки фрилансеров

Zidalex
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад