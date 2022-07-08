Чертежи в Autocad для проекта дизайн интерьера

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Завершен6 заявок603 просмотра

1. Оцифровать 3 имеющихся плана (PDF) ( без мебели ) ( трёхуровневый дом) в autocad 

2. Подготовить 3 плана перепланировки с мебелью ( предоставлю тех задание на имеющемся плане от руки перепланировку и расстановку мебели с размерами )

3. 3 плана электрики верхней ( светильники , выключатели ) ( также тех задание на плане от руки)

4. 3 плана электрики нижней ( разетки ) 

Чертежи необходимы в dwg и PDF формате 

AutoCAD
3 года назад
guest_16565913655039
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Выбранный исполнитель

Neptunas
Марюс 
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3 года назад
$50
5 дней
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Егор
 
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