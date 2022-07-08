1. Оцифровать 3 имеющихся плана (PDF) ( без мебели ) ( трёхуровневый дом) в autocad

2. Подготовить 3 плана перепланировки с мебелью ( предоставлю тех задание на имеющемся плане от руки перепланировку и расстановку мебели с размерами )

3. 3 плана электрики верхней ( светильники , выключатели ) ( также тех задание на плане от руки)

4. 3 плана электрики нижней ( разетки )

Чертежи необходимы в dwg и PDF формате