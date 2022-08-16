kennykiller137

Иван kennykiller137

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
3D дизайн/рендеринг/проектирование/разботка КД на производство

3D моделирование и визуализация любой сложности. Подготовка файлов для ЧПУ и печати на 3D принтере.

Более 10 лет занимаюсь проектированием POSM и торгового оборудования от разработки дизайна до выпуска рабочего КД для пр-ва изделий. Работаю практически с любыми материалами (металл, пластик, композит, массив, МДФ, ЛДСП, картон и т.п.).

Разработка изделий "под ключ" от разработки дизайна до верстки и подготовки файлов для запуска в производство.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1021
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

eugenekotlar
Евгений 
65 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
4 месяца назад
План первого этажа дуплекса в AutoCad
AutoCADСоздание чертежей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Velichkoss
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Чертеж в dxf для резки лазером по металлу.
Спасибо. Все как договаривались. Рекомендую.
Все отлично. Спасибо за заказ. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
3DSlavik
46 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
План + развёртка стен домика с односкатной крышей.
В очередной раз огромное спасибо за проделанную работу и за сотрудничество! До связи.
Как всегда четкое ТЗ и своевременная! Рекомендую к сотрудничеству и буду рад дальнейшей совместной работе!!
Ответный отзыв
3DSlavik
46 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
3Д модель конструктора из металла.
Спасибо за проделанную работу, консультацию и оперативную связь!
Спасибо за отличный заказ, своевременная оплата и в полном объеме! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
3DSlavik
46 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Смоделировать стул со спинкой в гостинную
Спасибо за выполненный заказ, то что надо! Качественно и быстро!
Святослав отличный партнер, своевременная оплата и в полном объеме! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
3D-графика
24 отзыва
$30/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
6 отзывов
$30/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга