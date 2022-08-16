3D дизайн/рендеринг/проектирование/разботка КД на производство

3D моделирование и визуализация любой сложности. Подготовка файлов для ЧПУ и печати на 3D принтере.

Более 10 лет занимаюсь проектированием POSM и торгового оборудования от разработки дизайна до выпуска рабочего КД для пр-ва изделий. Работаю практически с любыми материалами (металл, пластик, композит, массив, МДФ, ЛДСП, картон и т.п.).

Разработка изделий "под ключ" от разработки дизайна до верстки и подготовки файлов для запуска в производство.