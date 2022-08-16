3D дизайн/рендеринг/проектирование/разботка КД на производство
3D моделирование и визуализация любой сложности. Подготовка файлов для ЧПУ и печати на 3D принтере.
Более 10 лет занимаюсь проектированием POSM и торгового оборудования от разработки дизайна до выпуска рабочего КД для пр-ва изделий. Работаю практически с любыми материалами (металл, пластик, композит, массив, МДФ, ЛДСП, картон и т.п.).
Разработка изделий "под ключ" от разработки дизайна до верстки и подготовки файлов для запуска в производство.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 месяца назад
AutoCADСоздание чертежей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
2 года назад
Спасибо. Все как договаривались. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично. Спасибо за заказ. Рекомендую к сотрудничеству!
$100
10 баллов
3 года назад
В очередной раз огромное спасибо за проделанную работу и за сотрудничество! До связи.
Ответный отзыв
Как всегда четкое ТЗ и своевременная! Рекомендую к сотрудничеству и буду рад дальнейшей совместной работе!!
$15
10 баллов
3 года назад
Спасибо за проделанную работу, консультацию и оперативную связь!
Ответный отзыв
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$15
10 баллов
3 года назад
Спасибо за выполненный заказ, то что надо! Качественно и быстро!
Ответный отзыв
Святослав отличный партнер, своевременная оплата и в полном объеме! Рекомендую к сотрудничеству!
3D-графика
24 отзыва
$30/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
6 отзывов
$30/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга