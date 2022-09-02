План + развёртка стен домика с односкатной крышей. Внутренние размеры 3х10 метров, стена 20 см. Должны быть: спальня, гостиная, душ, туалет. В плане должны быть видны все размеры окон и что бы окна были бы витринные, для чувства большей пространственности. Одна сторона крыши (самая высокая) должна быть не выше 2,8 метра. Спланировать надо по своему усмотрению.