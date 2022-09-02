План + развёртка стен домика с односкатной крышей.

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Завершен1 заявка218 просмотров

План + развёртка стен домика с односкатной крышей. Внутренние размеры 3х10 метров, стена 20 см. Должны быть: спальня, гостиная, душ, туалет. В плане должны быть видны все размеры окон и что бы окна были бы витринные, для чувства большей пространственности. Одна сторона крыши (самая высокая) должна быть не выше 2,8 метра. Спланировать надо по своему усмотрению. 

3 года назад
3DSlavik
46 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$100
3 дня
В очередной раз огромное спасибо за проделанную работу и за сотрудничество! До связи.
Как всегда четкое ТЗ и своевременная! Рекомендую к сотрудничеству и буду рад дальнейшей совместной работе!!

Заявки фрилансеров

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад

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