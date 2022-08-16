ЗАДАНИЕ.1. Необходимо построить на основе выданного варианта задания и представить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома / секционного жилого дома в составе:а) План 1 этажа.б) План 2 этажа.в) Главный фасад.г) Разрез.2. На планах обозначить размерные цепочки проемов и простенков по наружному контуру здания, размеры между осями и габаритный размер между осями.3. Внутренние цепочки размеров не проставлять (они необходимы для построения модели здания).4. Выполнить экспликацию помещений с использованием инструмента Зона и последующим составлением таблицы в Каталоге Элементов. Маркировка номеров помещений должна быть выполнена согласно ГОСТ 21.501. Экспликация помещений должна быть выполнена согласно ГОСТ 21.501 (форма 2 приложение А).5. Построить полную 3D-модель здания по выполненным чертежам (основные конструктивные элементы).6. Создать два 3D-вида модели здания, выполненного с помощью 3D-документа на основе 3D-окна.7. Все полученные чертежи и 3D-виды необходимо разместить на листах Книги Макетов. Выполнить публикацию проекта в формате PDF. Окончательная форма подачи работы: 1. Альбом чертежей с разрешением не менее 300dpi в формате многостраничного файла .pdf. Первым листом электронного альбома чертежей должен быть титульный лист.2. Файл(ы) ArchiCAD (формат .pln) с чертежами и построенной 3D-моделью. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ.Все чертежи выполняются в масштабе М1:100.Чертежи оформляются на подходящих по размеру листах форматов А3-А2 с рамкой и основной надписью по ГОСТ Р 21.101-2020 (форма 3 приложение Ж). Размещение чертежей возможно в любом порядке.Пример заполнения основной надписи (штампа) приведен в прилагаемых файлах.Оформление чертежей должно соответствовать ГОСТ 21.501-2018 и ГОСТ Р 21.101-2020. Работа выполняется строго в соответствии с заданием без возможности внесения изменений в её состав.Все составные части работы должны быть выполнены автором без сторонних заимствований.Вся работа должна четко читаться, не допускается размытость изображений.