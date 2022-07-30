Требуется разработать дизайн подставки для ног, подходящей для офисного и домашнего использования. Подставка должна иметь возможность изменения высоты и использоваться как тумбочка. Материалы: ЛДСП и металлический профиль. Ожидаются чертежи и эскизы.
Проектирование редуктора для установки прокола грунта.
Проектирование редуктора для установки прокола грунта, используя имеющийся корпус.
Подготовка полного комплекта чертеж.
Заявки фрилансеров
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