Проектирование редуктора для установки прокола грунта.

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Закрыт1 заявка420 просмотров

Проектирование редуктора для установки прокола грунта, используя имеющийся корпус. 

Подготовка полного комплекта чертеж.

3 года назад
guest_16591710023659
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад