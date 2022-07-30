Требуется разработать инструкцию по сборке мебели для интернет-магазина. Включить подробные чертежи и схемы, описывающие, как вставлять и прикручивать детали. Инструкция должна быть понятной и наглядной, с использованием живых фотографий для иллюстрации процесса, аналогично инструкциям от Икеи.