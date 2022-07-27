Требуется разработать дизайн подставки для ног, подходящей для офисного и домашнего использования. Подставка должна иметь возможность изменения высоты и использоваться как тумбочка. Материалы: ЛДСП и металлический профиль. Ожидаются чертежи и эскизы.
Редактировать схемы в Visio (необходимо знание сетевых технологий)
Задача от заказчика поставлена так:
"Для МВС требуется сделать схемы ПС-ДП по всем объектам (во вложении Список ПС МВС.xls) .В «Присланные схемы ПС-ДП МВС» находятся схемы, которые необходимо отредактировать. На данных схемах не отражены резервные каналы, а отражены только основные и отсутствует проектируемое оборудование (VipNet и Huawei) и ip адреса.Примеры находятся в архиве «Готовые схемы ПС ДП_МВС».Из файла «Проектируемые IP адреса МВС» прошу брать проектируемые IP адреса для адресов интерфейсов VipNet и маршрутизатораCisco. В файле для данных адресов следует использовать TSPD_VP_1 и TSPD_VP_2. В «Список_по_ТМ_МВС_v4» указаны адреса в которые будет сходится весь трафик. Для IP адресации внутри ДП прошу использовать архив «IP адреса ДП и ЦУС». Также на листе ОЗ в «Список_по_ТМ_МВС_v4» указана принадлежность адреса к конкретному ДП."
Все файлы пришлю при первом личном общении. Жду предложений и вопросов.
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