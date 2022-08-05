# 1 — $ 250

Необходимо разработать дизайн подставки под ноги для использования как в офисе, так и дома (в качестве идей смотрите приложенные файлы). Дополнительным плюсом будет использование подставки в качестве тумбочки и возможность изменения высоты. Материал, используемый для изготовления: ЛДСП, металлический профиль. Работы принимаются в виде чертежей и эскизов.