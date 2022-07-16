Чертёж

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Закрыт16 заявок823 просмотра

Здравствуйте. Мне нужно с фото сделать документ (чертёж , скорее всего) . На фото видны много гвоздей. Мне нужно сделать чертёж, чтоб гвоздики разместить на расстоянии 1 см. Размер картины 1/0,7

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Nata2909
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