Требуется подготовить проект стола-гриль в SketchUp, сделанного из листовой стали толщиной 3-4 мм. Необходимо предусмотреть технологические отверстия для крепежа, а также съемные элементы для удобства эксплуатации. Проект должен включать возможность перемещения элементов и измерения для переноса размеров в программу раскроя металла. Упрощение конструкции для экономии материала приветствуется.