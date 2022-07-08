Требуется подготовить проект стола-гриль в SketchUp, сделанного из листовой стали толщиной 3-4 мм. Необходимо предусмотреть технологические отверстия для крепежа, а также съемные элементы для удобства эксплуатации. Проект должен включать возможность перемещения элементов и измерения для переноса размеров в программу раскроя металла. Упрощение конструкции для экономии материала приветствуется.
Разработка проектной документации ДЭС (Дизельная Электростанция)
Разработка проектной документации ДЭС (Дизельная Электростанция) в блок модуль боксе по ТЗ в соответствии с нормативами без спец требований. Опыт обязателен. Проектная работа, оплата фиксированная.
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