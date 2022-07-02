Требуется создать чертеж многоквартирного дома высотой 21 этаж с 2 цокольными этажами. Необходимо предоставить 4 качественных изображения фасадов со всех сторон. Фотографии для работы будут предоставлены исполнителю.
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Разработка фотозон
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