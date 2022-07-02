Сделать чертежи каркасно камышытового дома

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Закрыт3 заявки282 просмотра

Чертежи к каркасно камышытовому дому, без стен внутри, фундамент из сваи, квадратура 50, коробка 7×8

3 года назад
guest_16570915618236
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