Требуется выполнить поверочный теплогидравлический расчет распределительной сети ГВС от котельной до абонентов. Исходные данные: схема сети с расходами теплоты и диаметрами труб. Результаты расчетов должны быть оформлены в таблицах, графиках и схемах. Также необходимо передать результаты в виде файла исходника и PDF-документа. При возможности, провести расчет трубопроводов на прочность и проверить компенсацию тепловых удлинений.