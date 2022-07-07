Чертежи в автокаде

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Закрыт43 заявки1310 просмотров

Добрый день, требуется перенести чертеж с набросков на листе в автокад и в форматы для просмотра. То что надо изобразить - прикрепляю.

Спасибо.

AutoCAD
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