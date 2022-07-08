Требуется перенести чертеж с набросков на листе в AutoCAD и подготовить его в форматах для просмотра. Прикреплены необходимые материалы для работы.
SketchUp
Необходимо подготовить проект с SketchUp стола-гриль. Данный стол будет изготавливаться из металла по чертежам SketchUp. По сути нужно из фотогрифии из интернета спроектировать стол гриль, предусмотреть технологические отверстия для крепежа и технологические особенности для сборки и эксплуатации.
Полученный чертеж в SketchUp уже силами заказчика будет переведен в формат для ЧПУ раскроенных машин по металлу.
Технические особенности:
Материал изготовления: изделие сталь листовая толщиной 3-4 мм. в зависимости от узла. Зона гриля из 4-ки, остальное из 3-ки.
Особенности при резке металла: отверстия для метизов нужно предусматривать как 2 толщины металла.
Внутренняя (скрытая) чаша под должна быть съемная со внутренними ручками для внутренней установи и обслуживания. Между.
При проектировке зоны в которой будет разводится огонь (жаровни) нужно будет спроектировать её съемной/вставной (что бы вынимать ее и вытряхивать золу) с ручками. В ней должны быть технические отверстия для подачи воздуха. Устанавливаться она должна в центр стола таким образом что бы между основным металлом стола и жаровней был воздушный карман (пространство), которое бы не позволяло сильно нагреваться столу.
Конструкция не цельная! Она состоит из пластин, горизонтальных и вертикальных, которые скрепляются метизами. Мне необходимо что бы в проекте можно было взять любой элемент подвигать его относительно всей конструкции, снять размеры инструментом - рулетка для переноса размеров в программу раскроя металла. Короче что бы это не была цельно литая штука в проекте.
Конструктив несет в себе ребра жесткости, например у стульев во внутренней части их можно увидеть. Так же нужно продумать ножки.
Упрощение конструкции для экономии материала и дальнейшего упрощения работ - приветствуется.
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