Требуется составить смету для адаптации помещения на 3 этажа. Необходимо учитывать чертежи и схемы, чтобы обеспечить точность расчетов и соответствие требованиям проекта.
Чертёж туристического ножа
Здравствуйте, нужен чертёж туристического ножа по ГОСТУ, я Вам отправляю фото и нужно будет что то похожее но другой чертёж, самое главное соблюдение ГОСТА.
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