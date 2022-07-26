Планировка и не большой чертеж

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Закрыт29 заявок759 просмотров

Нужно сделать не большой чертеж для домика 25м2. Расставить окна по стенам.сделать санузел

3 года назад
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