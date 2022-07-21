Чертеж в AutoCad

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Закрыт32 заявки792 просмотра

Нужно сделать чертеж в автокад. 

Позже предоставлю чертежи видеоматериалы по заданию

AutoCAD
3 года назад
tamiris200
Тамирис 
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