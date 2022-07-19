Требуется выполнить лабораторные работы 2 и 3 в программе Архикад. Необходимо создать чертежи и схемы согласно предоставленному файлу. Обеспечьте точность и соответствие задания.
Электрический проект
Начертить для проекта планы и эл.схемы четырехэтажного офисного здания по рукописным образцам. 5 поэтажных схем, 5 планов, таблицы к Пояснительной запискe. Прошу ориентир по стоимости
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