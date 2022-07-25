Нужно сделать чертежи пульта дистанционного управления.

Пульт включает в себя как пластмассовый корпус, так резиновые кнопки (4 штуки), сделанные как одна деталь.

Ключевым требованием к конструктору является опыт разработки подобных устройств, то есть прохождение цикла разработка - изготовление - опробование на практике.