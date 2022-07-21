Требуется выполнить план разверток в ArchiCAD, создать 6 разверток с указанием размеров. Пример развертки предоставлен в PDF. Материалы и электрику указывать не нужно. Кухня должна быть достроена согласно фото.
Мне нужно доделать чертежи в архикаде по моему тз
мне осталось осветительные приборы , розетки , теплые полы и развёртки.
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