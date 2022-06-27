ZERDlab

Попов ZERDlab

 
46 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа для передачи файла по BLE для DA14531

    Передача данных может идти на android или WIN PC, желательно для android или WIN PC использовать стандартные средства или уже готовые приложения. Размер файла около 4-х MB Эта прошивка нужна для опробования разрабатываемого нами устройства.

    Android
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Чертежи пульта для 3Д принтера по эскизу

    Нужно сделать чертежи пульта дистанционного управления. Пульт включает в себя как пластмассовый корпус, так резиновые кнопки (4 штуки), сделанные как одна деталь. Ключевым требованием к конструктору является опыт разработки подобных устройств, то есть прохождение цикла разработка - ...

    Чертежи и Схемы7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Добавление функционала на сайт (nodejs + React)

    Есть готовый сайт для сбора и отображения данных с IoT устройств. Предполагается не полная занятость на продолжительное время по этому проекту для доработки сайта. Список первоочередных задач:[list=1][*]There is no realtime display, only past values can be ...

    React
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен программист в команду для доработки сайта (nodejs + React)

    Нам в команду требуется программист для работы над следующим проектом. Есть готовый сайт для сбора и отображения данных с IoT устройств. Предполагается не полная занятость на продолжительное время по этому проекту для доработки сайта. Список первоочередных ...

    React
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    год назад