Передача данных может идти на android или WIN PC, желательно для android или WIN PC использовать стандартные средства или уже готовые приложения. Размер файла около 4-х MB Эта прошивка нужна для опробования разрабатываемого нами устройства.
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