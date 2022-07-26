Программа для передачи файла по BLE для DA14531

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Закрытнет заявок247 просмотров

Передача данных может идти на android или WIN PC, желательно для android или WIN PC использовать стандартные средства или уже готовые приложения.

Размер файла около 4-х MB

Эта прошивка нужна для опробования разрабатываемого нами устройства.

Android
3 года назад
ZERDlab
Попов 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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