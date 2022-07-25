Бот подключается по апи к бирже. Есть возможность выставлять ордера на покупку и продажу, согласно показателям индикатора. 2-3 индикатора, CRSI, RSI, Stoch. Есть возможность выбора торговых пар. Есть возможность усреднения( прописывается в процентах)- второй тейк. Есть возможность проставить время ожидания для бота, перед следующей покупкой( в секундах). Покупка и продажа происходит в момент, когда прописанные значения индикатора достигаются в реальном времени на рынке. Есть возможность реинвеста( в процентах).