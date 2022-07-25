Бот дл торговли на Binance

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки387 просмотров

Бот подключается по апи к бирже. Есть возможность выставлять ордера на покупку и продажу, согласно показателям индикатора. 2-3 индикатора, CRSI, RSI, Stoch. Есть возможность выбора торговых пар. Есть возможность усреднения( прописывается в процентах)- второй тейк. Есть возможность проставить время ожидания для бота, перед следующей покупкой( в секундах). Покупка и продажа происходит в момент, когда прописанные значения индикатора достигаются в реальном времени на рынке. Есть возможность реинвеста( в процентах).

3 года назад
guest_16587531488678
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Євген
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Программа для raspberry pi

    $20

    Требуется разработка программы на Python для Raspberry Pi, управляющей мотором кофемолки через сенсорный дисплей. Программа должна включать 3 кнопки, 2 из которых с таймером. Время на таймере задается через интерфейс программы. Обсуждение стоимости возможно.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Фильтрация информации в Excel таблицы

    Требуется автоматизировать процесс извлечения телефонных номеров из Excel таблицы. Необходимо создать формулу или макрос, который позволит получить все номера в столбик за 1-3 минуты, исключая ненужную информацию. Предоставьте готовое решение или инструкции по его реализации.

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа для ардуино uno. Умные часы на базе дисплея lcd 1602.

    Требуется разработать программу для Arduino Uno с использованием дисплея LCD 1602 для создания умных часов. Часы должны отображать время и дату в полном формате, а также автоматически регулировать яркость дисплея в зависимости от времени суток. Настройка времени и даты будет осуществляться с помощью двух кнопок.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм UserBot

    Требуется создать панель управления для телеграм userbot-ов с возможностью добавления и удаления прокси, редактирования аккаунтов, управления тысячами аккаунтов одновременно, а также функциями рассылок, подписок и массового добавления/удаления аккаунтов. Язык разработки - Python.

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь с роботами для OpenRPA и OpenFlow

    Ищется специалист для консультации по роботам на платформе OpenRPA и помощи в создании workflows на OpenFlow. Опыт работы с HDRobots и нестандартными кейсами будет плюсом. Рассматриваются кандидаты с желанием обучаться. Укажите часовую ставку и уровень опыта в отклике.

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Visual basic доработка программы

    Необходима доработка программы, написанной на Visual Basic. Требуется добавить новые функции и улучшения. Ищем специалистов с большим опытом в данной области. Бюджет 5000.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Оживить скрипт на python(selenium)

    $10

    Требуется восстановить работоспособность скрипта на Python, использующего Selenium. Изменений на сайте не замечено, техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях. Необходим опыт работы с программированием на Python и знание Selenium.

    PythonSelenium
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать программ по загрузке товаов с с екселя в бизнес вацап

    $30

    Необходимо разработать программу, которая будет загружать товары из файлов Excel в бизнес WhatsApp. Ожидается функционал автоматизации процесса передачи данных и удобный интерфейс для работы с файлами.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад