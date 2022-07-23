Требуется решить несколько олимпиадных задач по программированию. Необходимо знание C-подобного языка программирования. Оплата составляет 5-10$ за задачу.
Программа для raspberry pi
Нужна программа, написанная на phyton для raspberry pi с управлением с сенсорного дисплея мотором кофемолки. (Вход gpio 12)Нужно 3 кнопки, 2 из них с таймером, время на таймере должно задаваться через программу.Стоимость обговаривается
Заявки фрилансеров
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