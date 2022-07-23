Ищется специалист для консультации по роботам на платформе OpenRPA и помощи в создании workflows на OpenFlow. Опыт работы с HDRobots и нестандартными кейсами будет плюсом. Рассматриваются кандидаты с желанием обучаться. Укажите часовую ставку и уровень опыта в отклике.