Необходимо разработать формулу Excel, которая будет считывать данные из двух столбцов на странице 2 и переносить значения на лист1 в зависимости от выбранных блоков (блок1, блок2 и т.д.). Формула должна учитывать пустые ячейки и выполняться только при наличии значений. Подробности можно уточнить на основе предоставленной таблицы.