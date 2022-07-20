Http/s benchmark

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок286 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать многопоточный бенчмарк генератор нагрузки по http/s http, http2 для симуляции реальной нагрузки на сервера с поддержкой прокси http/s, socks4/5.

Софт должен уметь работать с несколькими заданиями паралельно. Те запустили допустим node start.js ur1 url2 th=50 m=http2 get=1 prsocks5=p.txt t120 и софт взял в работу 2 урл адреса по протоколу http2, методу get по 50 потоков каждый и файл прокси p.txt на 2 минуты.

Интересует реализация на nodejs.

Node.js
3 года назад
svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переделать программу (модифицировать)

    Необходимо модифицировать существующую Android-программу (.apk). Требуется изменить иконку, название, версию, убрать всплывающее окно и заменить текст в уведомлениях. Главное требование - добавление функции, чтобы программа отправляла нужный текст на почту или Telegram.

    Android
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Расшифровать https запрос с одного сервиса

    $30

    Необходимо расшифровать HTTPS запрос с одного сервиса и представить метод его расшифровки. Ожидается детальное описание процесса, включая используемые инструменты и шаги для выполнения задачи.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить интеграцию данных RetailCRM и BigQuery

    Необходимо настроить выгрузку обновленных данных из RetailCRM в базу данных BigQuery. Требуется реализовать как ручное, так и автоматическое обновление выгрузки данных. Предоставлен список необходимых данных для выгрузки.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать формулу Exel

    $5

    Необходимо разработать формулу Excel, которая будет считывать данные из двух столбцов на странице 2 и переносить значения на лист1 в зависимости от выбранных блоков (блок1, блок2 и т.д.). Формула должна учитывать пустые ячейки и выполняться только при наличии значений. Подробности можно уточнить на основе предоставленной таблицы.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот вк

    Необходимо разработать бота для ВКонтакте на Python, который будет отправлять пользователям строки из текстового файла по заданному слову. Бот должен отправлять строки в порядке очереди, не повторяя отправленные и прекращая функционирование для каждого человека после отправки одной строки. Важно обеспечить строгий порядок отправки без случайности.

    Python
    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать программку на Python

    Требуется разработать программу на Python с использованием PyQt и QtDesigner. В приложенном ТЗ представлены все детали, включая графические примеры работы с документами и необходимые файлы. Обратите внимание на правильную сортировку по ключевым словам, как указано в ТЗ. Исходные данные проекта будут предоставлены для PyCharm. Срок выполнения можно обсудить.

    Python
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна таблица для арбитража криптовалют по api

    Разработайте таблицу для арбитража криптовалют, используя API для получения данных. Необходимо свести все данные в структурированном виде и обеспечить быструю обработку информации. Заказ включает в себя использование имеющихся данных и оптимизацию процессов.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Апликация для размещения заказа

    Требуется разработать аппликацию, позволяющую заказчикам самостоятельно оформлять заказы, выбирая необходимые параметры. В приложенном файле указаны детальные требования к функционалу. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса для удобства пользователей.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка аппликации

    Требуется разработка аппликации в соответствии с заданием, предоставленным в прикрепленном приложении. Необходимы навыки в создании и разработке прикладного программного обеспечения.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать программу в среде Mathlab, конвертация с Basic.

    Требуется преобразовать программу с языка Basic 4.0 в скрипт для Mathlab 7.0 и выше. Тематика проекта связана с аэродинамикой, включая расчет профиля крыла и коэффициента трения. Скан программы на Basic предоставлен в приложении. Сжатые сроки выполнения.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад