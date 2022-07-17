Написать программу на Python (PyQt + QtDesigner) желательно, можно использовать другой язык.

Приложил ТЗ, постарался все в картинках описать как все должно выглядеть по работе с документами, так же файлы для удобства, которые можно применить в программе и проверить работоспособность.

Обязательно сделать правильную сортировку по ключевым словам как указано в ТЗ, если будут вопросы обязательно пишите.

В завершении исходные данные проекта для PyCharm.

Срок сдачи всегда можно продлить, думаю для решения такой задачи уйдет мало времени.