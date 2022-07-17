Написать программку на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок779 просмотров

Написать программу на Python (PyQt + QtDesigner) желательно, можно использовать другой язык.

Приложил ТЗ, постарался все в картинках описать как все должно выглядеть по работе с документами, так же файлы для удобства, которые можно применить в программе и проверить работоспособность.

Обязательно сделать правильную сортировку по ключевым словам как указано в ТЗ, если будут вопросы обязательно пишите.

В завершении исходные данные проекта для PyCharm.

Срок сдачи всегда можно продлить, думаю для решения такой задачи уйдет мало времени.

Python
3 года назад
sashy
Влад 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антон
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кенан
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
9 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Данил
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужна таблица для арбитража криптовалют по api

    Разработайте таблицу для арбитража криптовалют, используя API для получения данных. Необходимо свести все данные в структурированном виде и обеспечить быструю обработку информации. Заказ включает в себя использование имеющихся данных и оптимизацию процессов.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Апликация для размещения заказа

    Требуется разработать аппликацию, позволяющую заказчикам самостоятельно оформлять заказы, выбирая необходимые параметры. В приложенном файле указаны детальные требования к функционалу. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса для удобства пользователей.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка аппликации

    Требуется разработка аппликации в соответствии с заданием, предоставленным в прикрепленном приложении. Необходимы навыки в создании и разработке прикладного программного обеспечения.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать программу в среде Mathlab, конвертация с Basic.

    Требуется преобразовать программу с языка Basic 4.0 в скрипт для Mathlab 7.0 и выше. Тематика проекта связана с аэродинамикой, включая расчет профиля крыла и коэффициента трения. Скан программы на Basic предоставлен в приложении. Сжатые сроки выполнения.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Чат Бот Linkedin

    Разработайте чат-бота для платформы Linkedin, который будет предназначен для поиска новых клиентов и упрощения связи с отделом продаж. Ожидается интеграция с функционалом Linkedin для эффективного взаимодействия с потенциальными клиентами.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Microsoft Dynamics 365 CRM

    Разработка CRM-системы на базе Microsoft Dynamics 365 для молодой компании. Необходимо реализовать управление продажами, создание каталога продуктов и услуг, а также отслеживание действий. Ожидается оценка стоимости проекта по времени и цене.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Надо сделать калькулятор в Excel / Ексель.

    $5

    Требуется создать калькулятор в Excel для расчета доставки. Необходимо суммировать вес клиентов и пропорционально распределить общую стоимость доставки в 122$ в зависимости от веса каждого клиента. Пример: Клиент 'А' - 5 кг, Клиент 'B' - 2 кг, Клиент 'C' - 17 кг. Итоговый вес 24 кг, распределение стоимости по процентам.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа(код) экономичного раскроя материала.

    Требуется разработать программный код для экономичного раскроя листового материала с учетом криволинейности деталей, их поворота и толщины инструмента. Важно, чтобы код генерировал координаты для раскладки деталей без пересечений, включая возможность вставлять криволинейные формы друг в друга.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт рассылка сообщений фб+инста

    Требуется разработать скрипт для автоматической рассылки сообщений в социальных сетях Facebook и Instagram. Основная задача — обеспечить эффективную отправку сообщений пользователям с минимальными усилиями.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • SQL скрипт для поиска записей по всей БД

    Требуется разработать SQL скрипт для процедуры, который будет искать записи в базе данных по заданным диапазонам дат. Входные параметры: дата от и дата до. Результатом должен быть вывод таблицы с колонками Id и ИмяТаблицы. Скрипт должен учитывать наличие колонок Id и ModifiedOn, а также включать комментарии для упрощения самостоятельной модификации кода.

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад