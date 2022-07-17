Разработайте таблицу для арбитража криптовалют, используя API для получения данных. Необходимо свести все данные в структурированном виде и обеспечить быструю обработку информации. Заказ включает в себя использование имеющихся данных и оптимизацию процессов.
Написать программку на Python
Написать программу на Python (PyQt + QtDesigner) желательно, можно использовать другой язык.
Приложил ТЗ, постарался все в картинках описать как все должно выглядеть по работе с документами, так же файлы для удобства, которые можно применить в программе и проверить работоспособность.
Обязательно сделать правильную сортировку по ключевым словам как указано в ТЗ, если будут вопросы обязательно пишите.
В завершении исходные данные проекта для PyCharm.
Срок сдачи всегда можно продлить, думаю для решения такой задачи уйдет мало времени.
Заявки фрилансеров
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