Программа(код) экономичного раскроя материала.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки571 просмотр

Необходима программа(код) для экономичного раскроя листового материала с заданным размером.

с учетом криволинейности деталей, возможностью поворота деталей и толщины инструмента, который влияет на расстояние между ними.

Особое внимание возможности вставлять криволинейные детали друг в друга без пересечений.

Уточнение. Меня интересует программный код, который может выдать координаты разложенных деталей, а не готовая программа для распечатки результатов.

3 года назад
NunoPro
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Александр
 
43 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт рассылка сообщений фб+инста

    Требуется разработать скрипт для автоматической рассылки сообщений в социальных сетях Facebook и Instagram. Основная задача — обеспечить эффективную отправку сообщений пользователям с минимальными усилиями.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • SQL скрипт для поиска записей по всей БД

    Требуется разработать SQL скрипт для процедуры, который будет искать записи в базе данных по заданным диапазонам дат. Входные параметры: дата от и дата до. Результатом должен быть вывод таблицы с колонками Id и ИмяТаблицы. Скрипт должен учитывать наличие колонок Id и ModifiedOn, а также включать комментарии для упрощения самостоятельной модификации кода.

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Софт для reddit

    Потрібен софт для публікації постів у сабреддитах з можливістю роботи з кількома акаунтами. Функціонал включає гнучкі налаштування публікації, автовороження у коментарях до постів та відповідь користувачам. Важливо, щоб акаунти не банилися і працювали довго. Подробиці та ціна обговорюються в особистому спілкуванні.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Автоответчик на отзывы вайлдберриз

    $2000

    Требуется запустить готовый бот-автоответчик на отзывы Wildberries в программе Zennoposter. Все необходимые таблицы с ответами предоставим. Ожидается запуск исправного бота, который будет отвечать на неотвеченные отзывы по трем товарам: постельное белье, детское постельное и корсеты. Цена услуги - 2000Р.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Софт для рассылки пуш-уведомлений в твиттере

    Необходим софт для отправки твитов пользователям в виде пуш-уведомлений, отображающихся в разделе уведомлений как 'highlights'. Требуется функция выбора аудитории по подпискам или интересам, а также возможность использования скрап-листа пользователей.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг данных с Crunchbase, AngelList и тд

    Необходимо собрать данные с Crunchbase и AngelList, создав CSV-файл со списком инвестиционных фондов, инвестирующих в cryptocurrency, AI/ML, big data и другие направления. Требуется заполнить столбцы: CompanyLink, Website, Location, Facebook, Linkedin. Затем, по полученному списку, составить CSV с данными сотрудников, включая имя, ссылки на профили и контактные данные.

    Парсинг данных
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Поднять vpn-клиенты l2tp, ikev2 в контейнере докера.

    Требуется поднять VPN-клиенты L2TP и IKEv2 в контейнере Docker на основе Debian 11. Необходимо создать Dockerfile с передачей логина, пароля и адреса сервера. Также нужны ответы на несколько вопросов. Бюджет обсуждается.

    Debian
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг данных

    Требуется выполнить парсинг данных о концертах с сайта Bandsintown. Необходимо извлечь информацию о мероприятиях, исполнителях и их деталях для дальнейшего использования.

    Парсинг данных
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программу для работы с простым дизайном и пару кнопок

    Требуется разработать программу для учета расхода с простым дизайном и функционалом сохранения данных. Программа должна позволять добавлять людей, управлять списками и экспортировать данные в Word документ. Необходимо сохранить информацию между сессиями без создания кэша. Ожидается наличие кнопок для управления и отображения данных.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать бота для торговли на бирже (Binance/Bybit или др.)

    Требуется разработка бота для торговли на бирже (Binance/Bybit) с использованием API. Бот должен работать по определенному алгоритму на споте и фьючерсах. Ищется специалист с опытом. Подробное ТЗ будет предоставлено при обсуждении.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад