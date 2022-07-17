Необходима программа(код) для экономичного раскроя листового материала с заданным размером.

с учетом криволинейности деталей, возможностью поворота деталей и толщины инструмента, который влияет на расстояние между ними.

Особое внимание возможности вставлять криволинейные детали друг в друга без пересечений.

Уточнение. Меня интересует программный код, который может выдать координаты разложенных деталей, а не готовая программа для распечатки результатов.