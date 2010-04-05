Добрый день, нужно сделать не очень сложную программу, с простим дизайном и сохранением данных.

Суть программы заключается в создании расхода в world Документе, формате (Либо же внутри программы, с последующим экспортом методом копирование в ворлд документ)

Программа должна делать "Расход".

Вот скриншот ворлд файла, как он на вид смотрится.

Программа в моём понимании выглядит так

Я нажимаю добавить человека, Ввожу его фамилию и выбираю одну из галочек (Срочник,Контрактник,Офицер,Сержант)

Также я могу добавить пункты, (В наявності, шпиталь, медпункт) и т.д, тоесть я могу создать так скажем список, и в него вносить уже людей. Сам выбирая имя списку

Вот так должно быть, если выбран один из вариантов, то через запятую доступны следующие, остальные заблокированы:

(Срочник)

(Срочник, сержант)

(Контрактник)

(Контрактник, сержант)

(Офицер)

После нажатия (Принять) человек появляется в меню программы, и ставиться соответствуйщие цифры.

Вот что цифры означают

0-5/4-10/5

Первая цифра офицер, вторая сержанты, третья цифра это сержанты контрактники, четвертая солдаты, пятая солдаты контрактники

Как видите в ворлд документе имеются следующие моменты. Патруль шпиталь и т.д

(Прикрепил ворлд документ для наглядности)

Человек появляется, и я уже выбираю куда его добавить, в какой список, после чего в списке меняются цифры. Программа служит для облегчения задачи и скоротить время на создания расхода.

Ворлд документ надеюсь даст понять что я желаю увидеть, можно просто создать программу, в которой будет пару кнопок, и окошко, в котором будет виден текст, и я просто после буду нажимать ( сохранить ) и она будет сохранять (ворлд документ). При этом программа должна запоминать данные, чтобы после выхода с неё, выключения пк, я мог её снова запускать, при этом желательно чтобы она не создавала кэш и т.д, отдельным файлом, а хранила память в себе, в exe файле. Чтобы передавать программу с пк на пк.

Функционал, добавление людей, убирать их. Добавлять список куда захочу( как в ворлд документе можете увидеть есть за списком, шпиталь, медпункт, патруль). )

Также по возможности сделать кнопку( поменять местами) меняет людей с (наявності) в (патруль) а с патрулья в (наявності) при этом опять же цифры, чтобы соответствовали.