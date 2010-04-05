Требуется разработать уникальную программу для расчета заработной платы с возможностью оплаты налогов и выплат на карту сотрудников. Программа должна быть написана с нуля без использования шаблонов. Ищем исполнителя из Украины.
Программу для работы с простым дизайном и пару кнопок
Добрый день, нужно сделать не очень сложную программу, с простим дизайном и сохранением данных.
Суть программы заключается в создании расхода в world Документе, формате (Либо же внутри программы, с последующим экспортом методом копирование в ворлд документ)
Программа должна делать "Расход".
Вот скриншот ворлд файла, как он на вид смотрится.
Программа в моём понимании выглядит так
Я нажимаю добавить человека, Ввожу его фамилию и выбираю одну из галочек (Срочник,Контрактник,Офицер,Сержант)
Также я могу добавить пункты, (В наявності, шпиталь, медпункт) и т.д, тоесть я могу создать так скажем список, и в него вносить уже людей. Сам выбирая имя списку
Вот так должно быть, если выбран один из вариантов, то через запятую доступны следующие, остальные заблокированы:
(Срочник)
(Срочник, сержант)
(Контрактник)
(Контрактник, сержант)
(Офицер)
После нажатия (Принять) человек появляется в меню программы, и ставиться соответствуйщие цифры.
Вот что цифры означают
0-5/4-10/5
Первая цифра офицер, вторая сержанты, третья цифра это сержанты контрактники, четвертая солдаты, пятая солдаты контрактники
Как видите в ворлд документе имеются следующие моменты. Патруль шпиталь и т.д
(Прикрепил ворлд документ для наглядности)
Человек появляется, и я уже выбираю куда его добавить, в какой список, после чего в списке меняются цифры. Программа служит для облегчения задачи и скоротить время на создания расхода.
Ворлд документ надеюсь даст понять что я желаю увидеть, можно просто создать программу, в которой будет пару кнопок, и окошко, в котором будет виден текст, и я просто после буду нажимать ( сохранить ) и она будет сохранять (ворлд документ). При этом программа должна запоминать данные, чтобы после выхода с неё, выключения пк, я мог её снова запускать, при этом желательно чтобы она не создавала кэш и т.д, отдельным файлом, а хранила память в себе, в exe файле. Чтобы передавать программу с пк на пк.
Функционал, добавление людей, убирать их. Добавлять список куда захочу( как в ворлд документе можете увидеть есть за списком, шпиталь, медпункт, патруль). )
Также по возможности сделать кнопку( поменять местами) меняет людей с (наявності) в (патруль) а с патрулья в (наявності) при этом опять же цифры, чтобы соответствовали.
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