Отвязать программу от сервера

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Закрыт1 заявка380 просмотров

Есть программа написанная на delphi. При её открытие она связывается с удаленным сервером. Необходимо изменить программу, что она работала локально.

Delphi
3 года назад
guest_16577893334187
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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