Требуется разработать уникальную программу для расчета заработной платы с возможностью оплаты налогов и выплат на карту сотрудников. Программа должна быть написана с нуля без использования шаблонов. Ищем исполнителя из Украины.
Отвязать программу от сервера
Есть программа написанная на delphi. При её открытие она связывается с удаленным сервером. Необходимо изменить программу, что она работала локально.
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