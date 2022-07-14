Требуется разработать уникальную программу для расчета заработной платы с возможностью оплаты налогов и выплат на карту сотрудников. Программа должна быть написана с нуля без использования шаблонов. Ищем исполнителя из Украины.
Сбор данных парсинг с сайтов Drom и Auto.ru
Нужно собрать базу с этих сайтов
объем более 50 000 тыс объявлений
писать в лс с конкретным предложением и если вы действительно умеете это делать.так как телефонные номера из за защиты не каждый может собрать
Цена обсуждается
Заявки фрилансеров
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