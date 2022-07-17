Приложение консольное на C++

Программа «Маклер» для учета заявок на обмен квартир и поиска вариантов обмена

Функционал:

Каждая заявка содержит сведения о двух квартирах: требуемой (искомой) и имеющейся. Сведения о каждой квартире содержат: количество комнат, площадь, этаж, район.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1) ввод заявки на обмен;

2) поиск в картотеке подходящего варианта: при совпадении требований и предложений по количеству комнат и этажности и различии по показателю «площадь» в пределах 10% выводится соответствующая карточка и удаляется из списка, в противном случае поступившая заявка включается в картотеку;

3) вывод всей картотеки.

Программа учебная, сильно мудрить не нужно.