Требуется разработка бота-администратора для Telegram канала, который будет обрабатывать подписки и платежи. Бот должен автоматически брать оплату, отправлять приветственные сообщения, уведомления о подписках и обеспечивать управление подписчиками. Важно обеспечить возможность доработки и отказоустойчивость. Подробное ТЗ включает требования к функционалу, включая интеграцию различных платежных систем и систему уведомлений.
Придумать схему и программку
Необходимо придумать схему на Arduino для управления одной цепочки.
Что мы имеем:
1) Механическая кнопка
2) Аудио колонки 2 шт
3) Светодиодная лента - 7шт лент * 1м
4) Электромагнитный клапан - 4шт
Теперь процесс который должен выполнятся.
При нажатие на механическую кнопку -> Одновременно выполняются сразу три действия.
1) Включается музыка. (15 - 30 сек (вырезанный заранее отрывок из песни))
2) сробатывают 4 шт эл. магнитных клапана.
3) включается лед лампы как страбоскопы!
Задача:
1) Составить всю схему чтоб это работало!
2) Составить список комплеутующих (arduino, dfpmayer mini и т.д.)
3) Написать сам код программы.
4) Возможно обяснить как все собрать н аотдаленке... Но это не точно!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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