Необходимо придумать схему на Arduino для управления одной цепочки.

Что мы имеем:

1) Механическая кнопка

2) Аудио колонки 2 шт

3) Светодиодная лента - 7шт лент * 1м

4) Электромагнитный клапан - 4шт

Теперь процесс который должен выполнятся.

При нажатие на механическую кнопку -> Одновременно выполняются сразу три действия.

1) Включается музыка. (15 - 30 сек (вырезанный заранее отрывок из песни))

2) сробатывают 4 шт эл. магнитных клапана.

3) включается лед лампы как страбоскопы!

Задача:

1) Составить всю схему чтоб это работало!

2) Составить список комплеутующих (arduino, dfpmayer mini и т.д.)

3) Написать сам код программы.

4) Возможно обяснить как все собрать н аотдаленке... Но это не точно!